Vendeva sui social falsi biglietti per la partita di calcio, denunciato giovane per truffa - Password Magazine

JESI – Acquista dei biglietti per la partita di calcio da un gruppo social ma è una truffa. Amara sorpresa per una donna che, lo scorso mese di agosto, si è vista costretta a rivolgersi al Commissariato PS di Jesi per sporgere querela.

La vittima aveva notato sul social network la messa in vendita da parte di un utente di tre biglietti per la partita di calcio Bologna-Milan che si sarebbe disputata il 21 agosto, al costo di 150 euro complessivi. Interessata all’acquisto, la donna si era messa in contatto via chat con il venditore e, dopo aver effettuato il bonifico istantaneo, aveva ricevuto in allegato il pdf con i biglietti oggetto della trattativa. Tuttavia, l’allegato non era altro che un’immagine e non un file: non essendo, dunque possibile, scaricare i biglietti aveva tentato invando di contattare il venditore che, però, a questo punto risultava irreperibile. Gli accertamenti espletati celermente dagli agenti di Polizia sull’iban nel quale era stata accreditata la somma ha consentito di risalire alla carta alla quale era associato, intestata ad un 23enne di Biella già noto alle forze dell’ordine per truffa. Da qui il deferimento dello stesso alla Procura competente per territorio ovvero Biella.