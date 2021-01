San Pietro con il brindisi di Franco Corinaldesi vince "la Disfida de San Silvestro" | Password Magazine

JESI – La Disfida de San Silvestro, l’evento on line di Capodanno organizzato da Willer & Carson, d’intesa con il Comune e in collaborazione con Stupor Mundi Jesi Improvvisazione Teatrale e l’Ente Palio San Floriano di Jesi, si è concluso con la vittoria del quartiere San Pietro.

Quattro i quartieri storici in gara (San Benedetto, Posterma e Santa Croce gli altri tre) tradizionalmente noti per essere rievocati durante le celebrazioni del Palio di San Floriano.

A sfidarsi nelle varie manche artisti, cantanti, ballerini che con le loro performance, sottoposte poi al voto del pubblico e di una giuria, hanno decretato il vincitore. Alla conduzione Michael Bonelli che ha trainato la serata, alternando i momenti di show agli interventi degli ospiti, in un evento che ha raggiunto complessivamente oltre 3 mila persone con centinaia di commenti arrivati durante la diretta trasmessa su Facebook.

Ultima manche ha visto esibirsi l’estrosa con Lucia Basili che narra la leggende de San Silvestro, Mirco Paradisi con Jingle Bells, La Regia Medievalis con Amalia Salvadore e il tenore Franco Corinaldesi, sanpietrino, accompagnato al piano dal compositore jesino Saverio Santoni che da via del Forno ha portato il suo brindisi nel quartiere in cui risiede.

Un momento che è stato di vera festa per tutti gli abitanti che hanno assisto scendendo in strada e affacciati alle finestre agli auguri di buon anno del tenore, arrivati attraverso “La Canzone del Campari”, “Musica Proibita” e poi, in un’esibizione extra solo per i presenti, “Voglio Vivere così”.

Ed è stato proprio col brindisi finale di Corinaldesi che è stata sancita e celebrata la vittoria di San Pietro nella Disfida de San Silvestro con 99 punti seguito da Santa Croce con 93, Posterma con 91 e San Benedetto con 81 portando così il nome del Quartiere gialloblu nell’albo dei vincitori nella prima disfida.

La Versione integrale de La Disfida è visibile sulla pagina facebook Jesi Cultura e Turismo e su Stupor Mundi Jesi; inoltre da oggi fino a domenica sera verranno pubblicati i singoli video di molte delle performance de La Disfida con inediti e contenuti extra.