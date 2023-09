Si finge dipendente della lottomatica per truffare tabaccheria, denunciata - Password Magazine

JESI – Si qualifica come dipendente alla lottomatica per raggirare il personale di una tabaccheria, riuscendo a sottrarre la somma di 1000 euro.

Episodio di truffa a Jesi conclusosi ieri con una denuncia a carico di una 79enne di origini napoletane, incastrata grazie all’articolata attività investigativa degli operatori del Commissariato PS di Jesi.

La vittima è una donna 60enne, titolare di tabaccheria, che riferiva alla Polizia di una chiamata da un’utenza telefonica sul numero fisso della ricevitoria da parte di una donna che si presentava quale dipendente della lottomatica, incaricata di effettuare l’aggiornamento telematico dell’apparecchiatura adibita alle operazioni del sistema postepay.

La donna aveva così guidato il personale della tabaccheria a compiere una serie di operazioni su detta macchina, dettate verbalmente al telefono, che in realtà indirizzavano, con raggiri, l’addetto al servizio ad effettuare una ricarica di circa 1.000 euro in favore di una postepay. Benché non si sapesse il numero dell’utenza chiamante, i Poliziotti del Commissariato, hanno proceduto ad ulteriori accertamenti investigativi presso Poste Italiane, che hanno condotto alla beneficiaria dell’operazione di accredito ovvero una donna napoletana. Da qui il deferimento della stessa all’AG competente