Fontana dei Leoni, PD e Jesi in Comune depositano proposta di Referendum | Password Magazine

JESI – Fontana dei Leoni, c’è la proposta di delibera per richiedere il Referendum cittadino. A depositarla i gruppi consiliari all’opposizione PD e Jesi in Comune che chiedono il coinvolgimento dei cittadini in merito alla disposizione testamentaria di Cassio Morosetti, che prevede la donazione al comune di Jesi di 2 milioni di euro a fronte dello spostamento dell’obelisco da piazza Federico II a piazza della Repubblica «per sempre».

«Lo abbiamo fatto perché in presenza di un’opzione amministrativa, mai programmata, né proposta dall’attuale amministrazione comunale e che ha ad oggetto il nostro tratto identitario sociale, storico e culturale, crediamo che sia giusto chiamare i cittadini di Jesi ad esprimersi per via diretta, attraverso lo strumento referendario, previsto dal nostro Statuto comunale – scrivono i due -. Il referendum cittadino consultivo rappresenterebbe peraltro anche una esperienza del tutto nuova e quindi importante anche dal punto di vista dell’esercizio della democrazia diretta, in una questione che ne richiede l’evidente applicazione».

I due gruppi rimarcano quanto già espresso: «Il lascito di Morosetti ha come unico scopo espresso dal testatore quello dello spostamento della fontana ed i suoi danari sono indirizzati a quello, con l’applicazione peraltro di un vincolo perpetuo circa la possibilità di un suo nuovo spostamento altrove.

Qualora l’amministrazione non procedesse in tal senso, entro un anno, il lascito di Morosetti andrebbe invece in beneficenza a tre associazioni che si occupano dei più deboli, tra cui la Lega del Filodoro di Osimo. Il tutto come indicato dallo stesso testatore.

Riteniamo inoltre inaccettabile che il lascito di un ricco signore, che risiedeva da decenni fuori della nostra città, possa dettare l’aspetto di un’intera comunità cittadina. Anche per questo preferiamo che sia essa ad esprimersi in via diretta. Solo qualora le volontà di Morosetti dovessero coincidere con quelle espresse dei cittadini di Jesi, l’amministrazione sarà legittimata ad agire».

Sul dibattito in atto, PD e Jesi in Comune sostengono di aver sentito e letto di tutto.

«Dal Sindaco che chiede di non fare dello spostamento una triste e ottusa questione politica (dimenticandosi, ancora una volta, che il consiglio comunale è un organo di dibattito politico), al vice Sindaco che ritiene addirittura “meschino” fare beneficenza utilizzando soldi di altri. Il tutto anche qualora siano proprio questi “altri” ad aver dato indicazioni in tal senso. Parole che evidentemente omettono la logica politica per dare invece invece voce alla cronaca politica, che racconta di una decisione già presa, in attesa di veloci vagli consulenziali.

Per noi non funziona così e perciò chiediamo l’espressione diretta dei nostri concittadini»..

La proposta di delibera, dopo il vaglio degli uffici, sarà in discussione presumibilmente al prossimo consiglio comunale del 26 novembre.

«Per rendere attuabile il referendum ci sono due strade: la prima, veloce e sensata, è che i ¾ dei consiglieri comunali votino favorevolmente alla nostra proposta, così da renderla subito attuabile. La seconda, nel caso in cui la proposta venisse respinta dal consiglio, prevede la raccolta di 2000 firme – ribadiscono i due gruppi – Faremmo volentieri a meno di questa ulteriore incombenza (visti anche le limitazioni alle quali la pandemia costringe tutti) ma sia chiaro che, qualora la maggioranza, temendo il confronto con i cittadini preferisse decidere da sola, al chiuso del palazzo comunale, produrremo ogni sforzo possibile per dare ai cittadini di Jesi la possibilità di esprimersi su questa vicenda.

Come Pd Jesi e Jesi in Comune ci appelliamo pertanto al buon senso di tutti i consiglieri e tutte le consigliere, per realizzare, con il supporto dell’intera assemblea cittadina, un Referendum consultivo che pare peraltro richiesto espressamente da varie voci ed associazioni che abbiamo raccolto, in città».

Questa è la domanda referendaria che sarà sottoposta ai cittadini:

«Vuoi tu che il Comune di Jesi, in adempimento da quanto previsto nel testamento del signor Cassio Morosetti, proceda allo spostamento della fontana con i leoni e l’obelisco da Piazza Federico II a Piazza della Repubblica, lasciandola lì per sempre?».

«Siamo ovviamente pronti a raccontare alla città le motivazioni che ci spingono ad opporci allo spostamento. Lo faremo con assemblee pubbliche (in modalità on line, finchè non sarà possibile altro).

Vogliamo però affermare con chiarezza che, al di là di quello che sarà l’esito referendario, su questa vicenda a noi interessa che sia data la possibilità di espressione di ascolto alla voce di tutti e di tutte».