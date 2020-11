Parrucchieri Hairsense: «Capelli a tutto colore con le 'crazy' nuance» | Password Magazine

JESI – «Lavorare per Toni Pellegrino è sempre un’emozione unica». Con queste parole Romina Sommonte di Parrucchieri Hairsense (FB: Parrucchieri HairSense – Instagram @parrucchierihairsense) racconta i giorni trascorsi alla Milano Fashion Week nel team di parrucchieri diretto dal noto hairstylist siciliano, celebre al grande pubblico per la sua partecipazione al programma Detto Fatto.

Spazzola, phon e forbici hanno danzato sulle chiome di numerose modelle per i défilé, annunciando già le tendenze della prossima stagione: «No all’eccesso – precisa Romina – Sì invece a pettinature semplici, come la classica riga in mezzo, che diano l’effetto di naturalezza. I capelli in ordine danno un senso di eleganza e cura».



Per chi invece vuole darsi un tono, aggiungendo qualche colore in più ai capelli, Romina suggerisce le maschere Color Fresh della linea Wella: «Saranno disponibile nel nostro salone le creme colorate personalizzate , si usano come balsamo e permettono di avere capelli lucidi e idratati – spiega -. Il prodotto ha una formula delicata sui capelli e consente di mantenere o trasformare il colore.L’effetto svanisce dopo alcuni lavaggi».

Esistono nuance natural, che rafforzano le tinte classiche, e quelle Crazy, per osare con tonalità come il rosa, il celeste e il viola.

«Ogni tanto è bello vedersi anche diverse, le emozioni partono dalla testa -sorride Romina -. L’importante è prendersi cura dei propri capelli e tenerli in salute con prodotti privi di ingredienti nocivi. Vi aspetto nel mio salone per altri preziosi consigli»

LA CLIENTE, CATIUSCIA CECCARELLI «Io Amo Milano, la sua vena fashion e innovativa. Da quando frequento Parrucchieri Hairsense, ho trovato un po’ di Milano a Jesi. Salone chic e accogliente, ambiente familiare. Consigli giusti, professionali e sinceri per un look personalizzato. Chi non ha provato non sa cosa si perde!»

Parrucchieri Hairsense è a Jesi

Viale della vittoria 34 Jesi, Marche