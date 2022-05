«Fratelli d'Italia "investe" su Jesi». | Password Magazine

JESI – «Dopo Fabrizio Tatarella che sabato 21 Maggio, in piazza, ha presentato il libro del suo grande e compianto zio Pinuccio sulla storia della Destra, ieri, domenica, abbiamo avuto l’onore di ospitare l’On. Andrea Delmastro delle Vedove, un vero fiume in piena di preparazione, passione e simpatia». Così in una nota il candidato sindaco FDI Antonio Grassetti. «Accompagnato dalla coordinatrice regionale del partito Elena Leonardi, si è pure soffermato sulla situazione politica locale, stigmatizzando la scelta “feudataria” del sindaco uscente che nomina il successore, attribuendogli per un’ipotetica e improbabile osmosi, quelli che ritiene essere stati i suoi meriti. Fratelli d’Italia, ha aggiunto, vuole rappresentare a Jesi tutto il centro destra, in un confronto diretto con la sinistra, perché la Città decida il suo destino tra la sua prospettiva di declino (già tristemente conosciuta nei decenni scorsi) e la nostra, volta allo sviluppo demografico ed economico, in linea diretta con il prossimo Governo del Paese e quello che già sta guidando la Regione.

Il segno concreto dell’investimento su Jesi di Fratelli d’Italia si coglie anche dalla presenza di altre due bravissime parlamentari marchigiane, le onorevoli Lucia Albano e Rachele Silvestri (nella foto con l’on. Delmastro, il candidato sindaco e altri candidati al consiglio comunale)». Il video dell’incontro sulla pagina Facebook del candidato Sindaco Antonio Grassetti.