Gruppo Tod's nomina Chiara Ferragni membro del Consiglio Direttivo | Password Magazine

«Impegno sociale, solidarietà agli altri, sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e dialogo con la generazione più giovane sono sempre più importanti. Su questa base, il Gruppo Tod’s nomina Chiara Ferragni membro del Consiglio Direttivo. Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all’esperienza dei componenti del Consiglio Direttivo, possa costruire un gruppo di pensiero all’insegna della solidarietà, con un forte focus sulla giovane generazione, che ora più di Bisogna sempre essere ascoltati». Lo ha annunciato l’azienda con una nota.

«Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia e la stima nei miei confronti come donna e manager», spiega Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e icona del Made in Italy. «Iscriversi al Tod’s Group significa dare voce alla mia generazione attraverso una delle eccellenze dell’Italia nel mondo».