Torna “Percorsi d’estate” con i laboratori sensoriali grazie all’associazione Ar.Co - Password Magazine

MOIE – “Percorsi d’estate”, la rassegna del Comune in collaborazione con diverse realtà locali, propone anche quest’anno i percorsi sensoriali. Si tratta di laboratori sui cinque sensi ideati dall’associazione Ar.Co., all’interno degli esercizi artigianali e commerciali. «Abbiamo pensato – spiega la presidente di Ar.Co. Gianna Scortechini – ad un percorso che sarà un viaggio alla scoperta del patrimonio storico, artistico, culturale, artigianale ed enogastronomico del territorio. Dallo scorso anno abbiamo iniziato a pensare al nostro territorio come a un museo a cielo aperto dove tutto è bellezza e la sua narrazione viene fatta attraverso i cinque sensi. È da questa idea che nascono i laboratori, dove tutti i sensi sono sollecitati affinché chi partecipa possa conoscere in maniera più approfondita e da un’altra prospettiva le attività del territorio. Lo stesso scopo hanno le mostre diffuse, dove le nostre vetrine parlano di noi e per noi offrendosi agli sguardi dei passanti. Nel corso degli ultimi anni, complice la pandemia, abbiamo esposto gli scatti del club fotografico effeunopuntouno che ringraziamo per la fiducia e la continua collaborazione, abbiamo fatto anche degli allestimenti a tema come quelli per celebrare il matrimonio di Gaspare Spontini con Celeste Erard il 3 agosto, che quest’anno vedrà la seconda edizione, o in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dove ad essere in mostra erano le scarpette rosse».

Il programma dei laboratori prevede, mercoledì 13 luglio (ore 18), un percorso incentrato sull’olfatto. Paola Cuicchi, dell’erboristeria L’Essenziale di Moie, condurrà un piacevole percorso profumato aperto a tutti e gratuito, come tutti i laboratori della rassegna.

Poi sarà la volta, venerdì 15 luglio, del tatto. Alle ore 18 Simona Taini, del negozio Clementina 31 di Moie, proporrà un laboratorio dei ricordi con la produzione di formine in gesso. Si proseguirà il 29 luglio, dalle ore 18, con Laura Omenetti, del Ditale Magico di Moie, che terrà un mini corso per la realizzazione di originalissimi braccialetti di perline. Altri appuntamenti, dedicati al gusto e alla vista, sono previsti nel mese di agosto.