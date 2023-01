Il calendario meteo delle Cipolle 2023 di Alfio Lillini - Password Magazine

JESI – «L’anno scorso 2022 con 13 lune doveva essere un anno positivo!!! Invece è stato un anno solo molto caldo e siccitoso (da record), la pandemia e la siccità non ci è mancata affatto, ora anche il natale 2022 è stato senza luna, (luna crescente) un vecchio detto dice: “natale senza luna sette pecore non fa x una”. Pensare positivo è doveroso in questa fase!». Esordisce così Alfio Lillini che, come da tradizione all’inizio di ogni anno, invia il suo calendario delle Cipolle con le previsioni meteo del 2023.

«Per l’anno 2023 la natura ci segnala che l’inverno sarà abbastanza lungo, quasi senza neve, solo freddo e poco acqua, e solo a tarda primavera inoltrata, poi l’estate con siccità e caldo afoso, e sarà lunga fino alla metà di settembre. (la desertificazione avanza)…

Per l’autunno la variabilità regna sovrana con piogge occasionale, per il freddo bisognerà aspettare dicembre, con neve (forse) per natale.

La sostenibilità ambientale a fronte dei cambiamenti climatici veloci e pesanti, deve essere per tutti noi il pane quotidiano, un anno fa scrivevo che il cambiamento climatico è un attacco diretto alla nostra vita sulla terra… Nel 2022 di esempi (attacchi) ne abbiamo avuti di tutti i tipi con fenomeni atmosferici estremi, con distruzione e morti! Questo sistema di produzione e di consumo non è più sostenibile… Se l’essere umano sulla terra vuole

continuare a fare il CAPRONE, questi sono e saranno i risultati.

Dopo 15 anni e oltre che scrivo questo non ho più voglia di continuare… Ma di tutto questo non importa niente a nessuno…Tanto le falde acquifere sono quasi scariche!

Avviso ai naviganti. Ai governanti di tutti i livelli dico che è ora che l’ambiente sia governato, e va anche

sostenuto, in 20 giorni i governanti di tutto il mondo alla conferenza globale dell’ONU sul clima, in Egitto (a Sharm el-Sheikh) dal 6 novembre 2022, non hanno trovato un minimo

di accordo di sostenibilità ambientale globale, questa e la dimostrazione dell’incapacità più

totale… Ora ci dicono che il 2030 diventerà l’anno, ultimo e decisivo per sperare di

continuare a sopravvivere su questa terra. Di tutto questo già ci siamo magari tutti noi dimenticati… Allora evviva il popolo CAPRONE».