Il poliziotto aiuta l'anziana con le borse della spesa: il gesto fa il giro del web | Password Magazine

MONTEMARCIANO – Sta facendo il giro del web la foto scattata a Montemarciano che ritrae un agente della Polizia di Stato mentre aiuta una persona anziana con le borse della spesa.

La foto è stata scattata da un vicino, a condividerla sui social è il consigliere comunale di maggioranza Silvano Perrone, accompagnata dalla parole: «Sempre pronti ad aiutare chi è in difficoltà». L’immagine scalda il cuore: accadeva tutto domenica mattina, alle 10, a Marina di Montemarciano, in via Honorati all’incrocio con via Tulipani. Racconta un residente della zona: «Mi accorgo che l’agente trascina un carrello della spesa e si avvia su per la salita, dietro una signora curva su stessa stessa che si era fermata sicuramente a prender fiato e stanca». L’agente era un uomo della Polizia stradale che pattugliava il territorio.

Il consigliere di maggioranza Perrone ci racconta: «Abbiamo deciso con il sindaco di Montemarciano Damiano Bartozzi di invitare in Comune gli agenti e il comandante della Polizia stradale di Ancona, appena sarà possibile». Sarà l’occasione per ringraziarli pubblicamente dell’attento servizio svolto quotidianamente, con impegno e cuore, per la comunità.