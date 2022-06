Il ricordo di Manuel Rossini nel terzo anniversario della scomparsa | Password Magazine

PIANELLO VALLESINA – Oggi ricorre il terzo anniversario della prematura scomparsa di Manuel Rossini (29 marzo 1979 – 8 giugno 2019).

Giovane ricercatore universitario monterobertese, è stato docente incaricato di Filosofia e di Sociologia presso l’Università di Freiburg i. Br. (Germania) e di Basel (Svizzera), ha svolto attività di ricerca presso il Leibniz-Institut für Europäische Geschichte di Mainz ed è stato membro della “Helmuth Plessner Gesellshaft”. Nel 2017 è stato professore a contratto presso l’Università di Bologna. Ha scritto, tradotto e recensito per numerose riviste nazionali e internazionali, e ha pubblicato libri e monografie: Karl Löwith: la questione antropologica (2009), Karl Löwith e Leo Strauss. Oltre Itaca (2012), con Luca Montanari L’ambivalenza della modernità (2014), I non luoghi dell’inumano (2015). È postumo il libro Ora siamo in due (2020), diario scritto nel corso della sua malattia.

Lo scorso anno, per volere della famiglia, è uscita la sua opera postuma dal titolo “Ernst Junger reload. Maschera e catastrofe2: Biopotere e Mobilitazione totale”, edizioni ombre corte, Verona.

«Ognuno di noi, chi prima, chi dopo, si ritroverà un giorno al “Muro del Tempo” – è un portale presso il quale è richiesta una decisione assoluta. Si va solo avanti… non si torna indietro. Il viatico di ognuno di noi si conclude solamente oltrepassando quel muro. Oltre il muro, regna la quiete». Manuel

In questa tua citazione, Manuel, si nasconde tutto il senso della vita.

Chi si riconosce in queste tue parole, di certo, orienta il suo passo terreno alla ricerca di “altre” dimensioni interiori.

La tua famiglia, nel ricordo inconfinabile di te e del tuo esserci sempre con il tuo pensiero realistico e profondo.