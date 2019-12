«Il sole si fermò di camminare», il recital di Marino Carotti a Palazzo della Signoria

JESI – «Il sole si fermò di camminare» domani a Palazzo della Signoria. A partire dalle ore 21.15, va in scena il recital di e con Marino Carotti, nell’ambito di Grand Tour Cultura 2019. Protagonisti i canti e le tradizioni della cultura orale marchigiana raccolti dall’artista negli ultimi anni del secolo scorso.

Intervengono Giovanni Filosa, Cristiana Carotti, Piero Belardinelli, David Uncini, Davide Donnini, Gianluca Gioia, Stefania Albani, Francesco Sardella.

«Il sole si fermò di camminare» è anche il titolo dell’album realizzato da Carotti, musicista e ricercatore jesino, già autore del recente volume «Né acqua, né luce, né strada…» che raccoglie gli antichi saperi della tradizione orale marchigiana grazie a uno studio effettuato sul campo.

Antiche ballate, filastrocche, scioglilingua, serenate, fiabe a formula e rime dell’infanzia allieteranno i presenti facendogli fare un tuffo nel passato: in questi giorni che precedono il Natale, sarà come curiosare in una vera e propria biblioteca della memoria, capace di custodire e riportare alla luce la cultura di una volta.