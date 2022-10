In auto 1 etto di cocaina e 6 mila euro celati sul sedile, arrestati in due - Password Magazine

FABRIANO – Nel corso di servizi preventivi antidroga quotidianamente svolti da parte dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Fabriano, gli appartenenti al Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso della nottata, hanno tratto in arresto un 30enne di origine albanese, residente in altra regione e un 40enne Italiano, residente in una provincia limitrofa, responsabili del reato di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990).

In particolare il cittadino albanese e quello italiano, già noto alle Forze di Polizia, decorsa serata sono stati controllati nei pressi dell’uscita Fabriano Ovest, luogo a confine tra l’Umbria e le Marche, precisamente all’altezza del bivio di Valle Eremita, mentre se ne stavano appartati e in disparte: l’orario, l’innaturale posizione dei veicoli, hanno attratto i militari dell’Aliquota Radiomobile del NOR di Fabriano, i quali hanno chiesto ai due uomini cosa ci facessero in quel luogo. L’atteggiamento evasivo di uno di loro e “nervoso” dell’altro conducente hanno indotto i militari operanti ad approfondire il controllo e sottoporre entrambi a perquisizione personale e veicolare. La caparbietà degli operatori consentiva agli stessi di rinvenire, all’interno della vettura condotta dal 30enne, celati sul sedile posteriore sotto alcuni indumenti, oltre 6 mila euro, provento parziale dello scambio di stupefacente; mentre all’interno del veicolo del 40enne, celata nel porta oggetti, sotto i documenti di circolazione, c’erano nascosti oltre 100 gr. di cocaina in un unico involucro e un secondo involucro contenente un grammo della stessa sostanza. Tale ingente quantitativo avrebbe reso sull’illecito mercato circa 90 mila euro: tutto è stato immediatamente posto sotto sequestro, così come il veicolo dell’albanese il quale, ad un attenta analisi, è risultato “predisposto” con una intercapedine segreta attivabile attraverso una complessa procedura a veicolo acceso.

I due uomini sono stati dichiarati in arresto e, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria, condotti presso la casa circondariale di Ancona Montacuto.