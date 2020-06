Danni gravi al sottopasso della SS76 , Bacci: «Servono soluzioni immediate». | Password Magazine

JESI – Superstrada, serve una risposta immediata. A parlare è il sindaco Massimo Bacci, all’indomani dell’incidente che ha visto un autocarro pirata danneggiare gravemente il sottopasso della SS76 all’uscita di Jesi Est, rendendo non più transitabile il tratto.

«Siamo in contatto con Prefettura ed Anas per trovare una immediata soluzione alla gravissima situazione venutasi a creare – fa sapere il Primo cittadino -. Non è assolutamente tollerabile che l’intero traffico della tratta Roma-Ancona attraversi Jesi, andando a intasare un Asse sud già di per sé critico.