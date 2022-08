Torna Pikkanapa, Festival e Mostra Mercato del Peperoncino e della Canapa - Password Magazine

JESI – Ottava edizione per “Pikkanapa – Festival e Mostra Mercato del Peperoncino e della Canapa” che si svolgerà nel Centro storico di Jesi dall’1 al 4 Settembre.

PIKKANAPA è la prima manifestazione italiana a unire Peperoncino e Canapa, due piante di potere e due ingredienti in grado di legare insieme lo sviluppo economico, il recupero e la salvaguardia della tradizione, la promozione del benessere, la buona gastronomia e la promozione turistica del territorio.

Confermata anche quest’anno la collaborazione con Tiello STREETto, brand marchigiano di Street Food che stupirà i visitatori con piatti a base di Peperoncino e Canapa preparati esclusivamente per l’occasione!

La grande novità di questa edizione sarà la prima tappa del Campionato Italiano di Mangiatori Super Hot che viene istituito proprio per Pikkanapa. A condurre l’evento, che si svolgerà Sabato 3 Settembre alle ore 19.00 in Piazza Federico II, sarà Giancarlo Gasparotto “Jack Pepper”, Guinness dei Primati dei Mangiatori di Peperoncino, Campione Europeo e detentore della League Of Fire European Belt.

Il programma della tre giorni prevede poi convegni a tema, degustazioni e abbinamenti sativamente pikkanti, laboratori per grandi e bambini, espositori da tutta Italia.

Un grande ritorno sarà quello del Mastro Cartaio Federico Salvatori nel cui stand sarà possibile ogni giorno assistere alle dimostrazioni di realizzazione di carta naturale fatta a mano utilizzando fibre vegetali, cotone e naturalmente Canapa. Un laboratorio aperto per grandi e bambini.

Tre sono gli incontri che avranno come tema varie sfaccettature della Canapa e si svolgeranno a Palazzo Santoni sempre alle ore 18.30:

– presentazione del nuovo libro di Nadia Principato: “Cannabis storia di amore e spiritualità“;

– conferenza sulla cannabis terapeutica con le Associazioni CANNABISERVICE e CANNABIS FOR FUTURE;

– conferenza sulla Canapa industriale con Antonio Trionfi Honorati (Presidente CONFAGRICOLTURA ANCONA), Matteo Mancinelli (New Fibra) e con la partecipazione di CONFARTIGIANATO IMPRESE ANCONA – PESARO E URBINO.

Sarà poi curioso scoprire la Chili Art: quando il Peperoncino incontra la pittura! Presso la Galleria d’Arte GRIDA in via Pergolesi, 32 saranno esposte opere dell’artista Concetta De Pasquale, opere astratte dove la pittrice utilizza i caldi pigmenti del Peperoncino su carte di cotone lavorate a mano. Carte che rimangono così impregnate dai colori e dagli odori dei variegati frutti del peperoncino.

Per concludere, non mancherà la musica dal vivo in Piazza Colocci dal Giovedì alla Domenica alle ore 22.00 con Sista Ila & The Navigators (Roots Reggae), Familja Iljazi (Musica Balkanica e dal Mediterraneo), Soul To Squeeze (Red Hit Chili Peppers Tribute Band) e NomadiKanti (Musica popolare); oltre ai Dj Set di Rosky, Nena e Fabrizio.