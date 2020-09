Incendio porto, le analisi dell'Arpam: ecco le sostanze rilevate in aria | Password Magazine

ANCONA – La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli ha informato stamani la cittadinanza sulle analisi effettuate dall’Arpam circa la presenza di sostanze in aria o a terra provocate dall’incendio della settimana scorsa e sulle decisioni che, in sintesi l’Amministrazione comunale ha preso.

«Non ci sono e non ci sono stati rischi, nei giorni passati, derivanti da inalazione di sostanze tossiche – ha detto la Mancinelli -. Sono state cercate nell’aria 140 sostanze diverse. Ne hanno trovate 40 tutte abbondantemente sotto la soglia di attenzione. Nell’aria sono stati trovati furani (90-95% circa) e diossine (5-10% circa), come avviene spesso, anche quando brucia un bosco. Nell’aria, per le quantità presenti non destano nessun problema di tossicità. Tuttavia se si sono depositate al suolo, in quantità significative, possono entrare nella catena alimentare ed essere nocive all’uomo, solo per ingestione».