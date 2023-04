Incidente a lavoro, uomo travolto da mezzo pesante: eliambulanza sul posto - Password Magazine

JESI – Incidente sul lavoro, sono gravi le condizioni di un operaio. Macchina dei soccorsi in azione questa mattina in un’officina della zona industriale. Secondo una prima ricostruzione, per cause da accertare, il dipendente di una ditta sarebbe rimasto incastrato sotto il peso di un camion, riportando un trauma da schiacciamento a una gamba. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, con un’ambulanza e l’eliambulanza. L’uomo è stato intubato e trasportato in volto al Pronto Soccorso di Torrette Ospedali Riuniti di Ancona, con un codice rosso. (C.P.)