Ecco lo SPOP Festival, da 20 aprile quattro giorni di eventi musicali - Password Magazine

JESI – Al via giovedì 20 aprile lo SPOP Festival, l’evento diffuso promosso dal Comune di Jesi in collaborazione con la Fondazione Pergolesi Spontini, che dal 20 al 23 aprile porterà in città nove concerti, quattro dj set e una battle di freestyle rap.

Tante le realtà che hanno aderito alla manifestazione rendendola possibile: dalla Fondazione con il suo fondamentale apporto, alle sette location che ne ospiteranno gli eventi, fino agli staff che già da anni organizzano eventi a Jesi, come Mezcal – Viaggi sonori in città e Mixdown Festival, che hanno dato il loro contributo organizzativo.

Ideato, su iniziativa dell’assessore alla cultura Luca Brecciaroli, da Peacock Live & Events (che ne cura direzione artistica e coordinamento) e Subwaylab (che insieme a Martin Brando ne gestisce la comunicazione), il festival intende rilanciare e riaffermare l’importanza della musica dal vivo come imprescindibile mezzo di sana socialità ed emancipazione culturale, offrendo uno sguardo ad ampio raggio su generi e approcci musicali meno convenzionali, catalogabili sotto la macrocategoria della musica cosiddetta “indipendente”.

Il programma alterna alcune delle proposte più interessanti provenienti dal territorio – come la jesina Talèa, reduce dalla partecipazione a X-Factor, che venerdì 21 aprile sul palco del Teatro Pergolesi presenterà in anteprima i brani del suo nuovo disco – a nomi importanti del panorama nazionale, su tutti il cantautore Edda, alias Stefano Rampoldi, che chiuderà il festival sempre a Teatro domenica 23.

Si parte giovedì 20 alle h. 22 con il concerto del gruppo punk con base tra Marche e Romagna TV Lied!, organizzato da Mezcal al Man Cave Cafè.

Venerdì 21 si entra nel vivo con la pungente ironia del teramano Fredd0°, che si esibirà alle 19 al Jack Rabbit brewpub indipendente, per poi proseguire dalle 21 con la prima delle due serate previste al Teatro Pergolesi, in cui, dopo Talèa, sarà la volta della giovane cantautrice milanese Marta Tenaglia, con il suo pop elettronico dal respiro internazionale.

Sabato 22 è la giornata dedicata al rap. Si inizia alle 19 con una freestyle rap battle al Transylvania Vinyl Bar, una sfida tra rapper a colpi di rime improvvisate al momento, con ospiti importanti della scena rap marchigiana a fare rispettivamente da dj, giudice e presentatore: Stritti, Drugo e Insane. Dalle 22 invece ci si sposta al Vox Live Club per i concerti degli jesini Esseforte e Timber La Primicia, che proporranno due diverse e interessanti declinazioni di questo genere musicale, per poi proseguire la serata con la selezione musicale del dj Stritti.

Domenica, ultimo giorno del festival, tre cantautori in programma. Alle 19 al Transylvania Vinyl Bar è di scena il maceratese Mivergogno, con la sua vena diretta e scanzonata. Dalle 21 si apre invece al Teatro Pergolesi l’ultimo evento del festival, con l’esibizione di Paolo Fioretti, giovane autore dell’anconetano dalla grande sensibilità, che introdurrà il concerto conclusivo di Edda, uno dei cantautori più importanti della scena italiana contemporanea, con i suoi testi sinceri e viscerali.

E oltre ai concerti sono previsti dj set, organizzati in collaborazione con Mixdown Festival: venerdì 21 all’Hemingway Cafè è di scena la selezione di Duscio, che spazierà dall’afrofunk all’elettronica più spinta, mentre sabato 22 Lorenzo Gain sarà al Corso Piccolo Caffè con i suoi suoni deep, tribal e organic e Stefano Fabrizi all’Hemingway Cafè con un set che va dalla disco anni ‘70 all’house.

Gli eventi del festival sono a ingresso gratuito, ad eccezione delle due serate al Teatro Pergolesi, per le quali è previsto un biglietto al prezzo popolare di €10 per ciascuna serata, €18 per chi acquista il carnet comprensivo di entrambe gli eventi. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del teatro (per informazioni e prenotazioni: 0731 206888 – biglietteria@fpsjesi.com) o sulla piattaforma on line www.vivaticket.com, anche con carta giovani nazionale o bonus cultura tramite l’app 18app.