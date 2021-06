Infastidito dal cane del vicino, 90enne spara un colpo di pistola dal balcone | Password Magazine

ANCONA – Ieri pomeriggio, alle 15.30, i carabinieri del Norm hanno deferito in stato di libertà, alla competente autorità giudiziaria, un pensionato 90enne anconetano, per accensioni ed esplosioni pericolose.

L’anziano, alle ore 14.30, ha esploso dal balcone della sua abitazione un colpo con una pistola a salve poiché era esasperato dal cane del condomino sottostante che abbaiava in continuazione creando un disagio a lui e alla sua anziana moglie.

I carabinieri del Norm sono intervenuti su richiesta di più segnalazioni al 112, provenienti dai residenti del Borgo Rodi, relative all’esplosione di un colpo d’arma da fuoco ed hanno rinvenuto un bossolo a salve sul terrazzo di condomino nei pressi del quale vi era un cane di grossa taglia.

Le immediate indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e dopo alcuni istanti i militari si sono presentati davanti alla porta del 90enne posta al piano superiore chiedendo spiegazioni.

L’uomo ha ammesso subito le sue responsabilità, ha consegnato l’arma con ulteriori 7 colpi a salve dello stesso tipo di quello rinvenuto dopo lo sparo. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Per il 90enne è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale dorico.