Jesi, manutenzione strade e marciapiedi: ecco le vie interessate - Password Magazine

JESI – Con l’asfaltatura di un’ampia parte di Via Calabria e il rifacimento dei marciapiedi di Via Sardegna hanno preso il via i lavori di manutenzione stradale che interesseranno varie parti della città. Domani (mercoledì 30) il cantiere si sposterà in Via Mattia Capponi dove per circa tre settimane gli operai saranno impegnati al rifacimento di strada e marciapiedi. Poi si continuerà con il resto degli interventi programmati dall’Area Servizi Tecnici, tra i quali la messa in sicurezza della rotatoria di Via M.L.King, del tratto in salita di Viale Papa Giovanni XXIII, della porzione di Via Roma dove si era registrato un cedimento del manto d’asfalto.

La sistemazione dei tratti di marciapiede interesserà i quartieri Prato (Via del Prato e Via dei Cordai dove verranno effettuati interventi anche a tratti stradali, Via G.Acqua, Via Imbriani), San Giuseppe (oltre Via Sardegna, anche Via Calabria e Via San Giuseppe), Monte Tabor (Via Loik, Via G.Rossa, Via Galvaligi, Via D’Acquisto), Colli (Via Salimbeni, Via Nievo) e davanti alla Cooperlat.