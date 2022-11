Ubriaco urla, minaccia e mette in fuga i clienti di un bar, denunciato, sanzionato e allontanato. - Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Ubriaco fradicio, è entrato nel dehor di un bar del centro di Falconara e con urla, gesti e minacce ha fatto scappare tutti gli avventori, dopodiché è stramazzato al suolo privo di coscienza. La mattinata ad alto tasso alcolico, per un africano di 26 anni residente a Castelfidardo, è finita al pronto soccorso di Torrette, ma gli strascichi amministrativi si sono concretizzati oggi, a distanza di alcuni giorni: proprio nella mattinata di ieri, lunedì 28 novembre, la polizia locale di Falconara gli ha infatti notificato una serie di verbali. Il giovane è stato denunciato per le molestie arrecate ai passanti, sanzionato per ubriachezza manifesta e nei suoi confronti è scattato l’allontanamento dal centro città per 48 ore. Il 26enne, fino a mercoledì, non potrà farsi trovare nel perimetro compreso tra via Flaminia, via XX Settembre, via Bixio e via Mameli, un’area che ricomprende anche le piazze Mazzini, Garibaldi, Fratelli Bandiera ed è estesa a piazza Catalani. L’intervento per contenere il giovane, che si aggirava tra la stazione ferroviaria, via Cavour e piazza Mazzini, rientra nelle attività di pattugliamento del centro città organizzate quotidianamente dal Comando di polizia locale di Falconara, presente con i propri uomini anche a Castelferretti, un presidio che ha lo scopo di deterrente e che, in caso di necessità, consente di intervenire entro pochi minuti. Gli agenti presenti sul territorio sono pronti a raggiungere in breve tempo anche i centri abitati dei quartieri falconaresi.

Proprio per arginare simili episodi l’amministrazione sta valutando l’emanazione di un’apposita ordinanza che vieti il consumo di bevande alcoliche nelle piazze e nelle aree pubbliche del centro città, al di fuori degli spazi dei pubblici esercizi.