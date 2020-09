Jesi, restituita la specchiera rubata a "Il Nido delle Farfalle" | Password Magazine

JESI – Restituita la specchiera trafugata giovedì scorso al negozio Il Nido delle Farfalle, in via Pergolesi. Un oggetto ricavato da una vecchia porta di campagna in stile shabby che la titolare, Chiara Marinelli, teneva legato all’ingresso dell’esercizio commerciale.

Dopo aver lanciato un appello sui social per denunciarne il furto, finalmente oggi la buona notizia: «Nella notte è stata riportata la specchiera trafugata giovedì. Il mio ringraziamento speciale va a tutti coloro che mi hanno aiutata nella ricerca e nella condivisione dell’accaduto. È veramente bello sentire l’amore e l’affetto di una città intera. Grazie di cuore»..