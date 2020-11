Parco del Vallato, vandali distruggono l'altalena per disabili | Password Magazine

JESI – Distrutta l’altalena per i bambini disabili del Parco del Vallato. A metterla KO definitivamente sarebbero stati ignoti vandali che, già da tempo, avevano preso di mira il gioco inaugurato cinque anni fa nell’area ludica cittadina, la prima a Jesi a diventare «senza barriere» grazie alla raccolta fondi promossa dal Dream Day di Selena Abatelli.

Dopo averla più volte manomessa, questa volta i vandali le hanno dato il colpo di grazia staccando del tutto la pedana per l’accesso delle carrozzine sull’impianto e danneggiando anche parte della pavimentazione.

Cresce l’indignazione tra i residenti che, da anni, anche attraverso la costituzione di un comitato cittadino, chiedono all’Amministrazione comunale l’installazione di telecamere di videosorveglianza. Residenti che già qualche anno fa si erano autotassati per ricomprare un altro gioco del parco distrutto dai vandali. «Un vero peccato per l’altalena – è il commento di un cittadino – era un gioiello per la città, un motivo di vanto e un simbolo di senso civico».