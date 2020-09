Monte Roberto, la Giunta: «In un anno 235 mila euro di contributi a fondo perduto» | Password Magazine

MONTE ROBERTO – Duecentotrentacinque mila euro in appena un anno di amministrazione. É la somma dei contributi a fondo perduto regionali e ministeriali ottenuti dalla Giunta Martelli dall’insediamento ad oggi. Nello specifico: 40 mila euro per la realizzazione delle fermate TPL in via Trento; 40 mila per l’emergenza scuola per l’anno scolastico 2019/2020 (affitto e trasporto scolastico); 150 mila euro per l’emergenza scuola/covid per l’anno scolastico 2020/2021; 5 mila per il Fondo Ceccarelli.

Di questi risultati raggiunti e di molto altro si parlerà nel corso della quarta assemblea pubblica aperta alla cittadinanza, prevista per venerdì 11 settembre alle ore 21, al centro polivalente di Pianello Vallesina. All’ordine del giorno anche scuole, viabilità, varie e spazio per le domande.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare all’incontro, l’ingresso sarà consentito secondo le disposizioni anti covid: si richiede ai partecipanti di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale.