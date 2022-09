La Fondazione Pergolesi Spontini si stringe al dolore per le vittime del maltempo - Password Magazine

JESI – La Fondazione Pergolesi Spontini si stringe al dolore di tutti coloro che sono stati colpiti dalla violenta ondata di maltempo.

A seguito delle criticità emerse a causa dell’alluvione che ha duramente colpito alcuni territori della nostra regione, il Presidente della Regione Marche ha indetto lutto regionale per le giornate del 16 e 17 settembre. Il Comune di Jesi, chiamato in prima linea a sostenere i Comuni limitrofi più colpiti, ha ritenuto doveroso annullare molti degli eventi di pubblico spettacolo.

La Fondazione ha recepito questa indicazione e comunicare le seguenti modifiche al programma del Festival Pergolesi Spontini:

WINE CONCERT (in programma ieri 16/09 presso la Cantina Santarelli) sarà recuperato DOMENICA 18 SETTEMBRE, ore 19 (Jesi Chiesa di San Nicolò). Tutti i biglietti già venduti e/o prenotati restano validi per la nuova data e sede.

PLAY GERSHWIN (in programma il 16/09, ore 21 presso Teatro Pergolesi) è stato annullato. Qualora il concerto non fosse riprogrammabile in altra data seguiranno indicazioni per la richiesta del rimborso.

STABAT MATER di Teatro Pergolesi di ieri è stato CONFERMATO, un modo di esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime.

TUTTI I CONCERTI DI DOMENICA 18 SETTEMBRE RESTANO CONFERMATI.