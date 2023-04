Jesi, scuola Martiri della Libertà: si riapre il 17 aprile - Password Magazine

JESI – Sopralluogo del sindaco Lorenzo Fiordelmondo alla Martiri della Libertà in vista delle ultime rifiniture prima della riapertura ufficiale. Con lui il personale degli uffici scolastici per organizzare al meglio il ritorno delle alunne e degli alunni dopo un’attesa durata 5 anni.

Inviata nel frattempo la comunicazione al dirigente scolastico in cui si comunica che la data di rientro di insegnanti, studenti e personale ausiliario alla primaria di Via Asiago risulta programmata per lunedì 17 aprile.