Jesi, sospeso abbattimento 4 tigli di viale Trieste in attesa di ulteriore parare - Password Magazine

JESI – «Abbiamo sempre auspicato un confronto aperto con la città». Così l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo, annuncia l’approvazione di un ulteriore esame sui tigli di viale Trieste, quattro dei quali oggi sarebbero stati abbattuti se dal Comune non fosse arrivato l’alt. L’intervento è stato bloccato in attesa dell’ulteriore parare.

«L’abbattimento dei tigli di Viale Trieste è questione di grande interesse e già il 4 luglio scorso sono stati convocati i componenti del Comitato dei Garanti del Verde per analizzare insieme i risultati della tomografia che consigliava l’abbattimento di 12 esemplari, di cui 4 individuati come molto pericolosi per la pubblica incolumità – afferma l’Amministrazione comunale -. Dopo il confronto, anche grazie all’approfondimento effettuato con il redattore della perizia, l’Amministrazione aveva concordato con gli uffici l’abbattimento dei soli quattro esemplari in condizioni di ineluttabile degrado concedendo quindi diversi giorni (dal 4 luglio ad oggi) al Comitato per far pervenire eventuali perizie alternative, che, ad oggi, non sono arrivate.

Di fronte a ciò abbiamo però visto prendere posizione pubblica al dottor Daniele Zanzi, agronomo già indicato anche dal Comitato dei Garanti del Verde come professionista di riferimento, il quale ha suggerito una moratoria all’abbattimento programmato. Siamo certi che tali considerazioni poggino sulla base di un esame attento delle risultanze scientifiche che avevano indicato l’oggettiva pericolosità dei quattro esemplari di tiglio, anche alla luce di eventi atmosferici anomali che possono influire sulla stabilità di quelle alberature. L’Amministrazione comunale pertanto ha ritenuto utile concedere la possibilità di un ulteriore esame al Comitato dei Garanti del Verde che, attraverso lo stesso Zanzi, dovrà confutare le risultanze scientifiche già in possesso degli uffici e con apposita controperizia certificare l’assenza della situazione di pericolo per la pubblica incolumità procurata dai tigli di Viale Trieste. In caso contrario, l’Amministrazione comunale si vedrà purtroppo costretta a procedere a stretto giro con l’abbattimento programmato dei quattro tigli più instabili riservando la piena disponibilità, a tutti gli interessati, alla costruzione di un patto di collaborazione che consenta e rafforzi la cura del verde e la relazione tra cittadini e cittadine e gli spazi della nostra città».

Jesiamo dall’opposizione: «Amministrazione legata mani e piedi ai desideri del Comitato, chi pagherà per questo ulteriore parere?».

Tuona dall’opposizione il gruppo politico Jesiamo: «La notizia del rinvio dell’abbattimento di alcuni tigli in Viale Trieste e la commissione di una ulteriore perizia – la terza sull’argomento – da parte dell’Amministrazione Comunale non ci sorprende. Quanto sta accadendo infatti è la conseguenza dei fatti e di come alcuni candidati a Sindaco, pur di raccogliere voti, hanno cavalcato l’onda del populismo promettendo ciò che non si poteva e non si doveva promettere; e così Sindaco e giunta diventano ostaggio di un Comitato. Legandosi mani e piedi ai desideri del Comitato, si procede alla ricerca disperata di un parere contrario all’abbattimento. Non solo. Risulta del tutto incomprensibile come Sindaco e giunta non si rendano conto che anche un parere contrario all’abbattimento non potrà mai sostituirsi alla responsabilità del primo cittadino in caso di danni provocati dalle alberature, perché nessuno firmerà per esonerare Lorenzo Fiordelmondo e organo esecutivo da possibili danni a cose o persone causati da queste piante. Il passo da amministratori di pagine social ad amministratori di una città è stato forse troppo lungo per Fiordelmondo ed il Suo Vice Animali, prime vittime e responsabili di una situazione ora paradossale ed imbarazzante agli occhi dei cittadini.

Le domande che nascono così spontanee sono molte, la prima è in base a quale procedura amministrativa viene incaricata una persona, anche se di assoluta competenza, indicata direttamente da un Comitato il quale ne tesse già gli elogi personali. Una seconda di carattere economico: questo ulteriore parere viene rilasciato a titolo gratuito o oneroso? Ed in questo ultimo caso sarebbe estremamente opportuno capire chi lo pagherà, le casse comunali ed i cittadini tutti? Sarà l’ultima perizia o ne seguiranno altre? E le altre due perizie già esistenti che danno un esito chiaro alla questione saranno tenute in considerazione o cestinate? Sarà questo il metodo che l’Amministrazione Comunale intenderà adottare per tutte le vicende simili a questa dei tigli? Vale a dire una serie di perizie e pareri ad oltranza senza capirne il fine, finché qualcuno non scriverà ciò che il Comitato di turno vorrà sentirsi dire. Pratica che oltre a dissalare le casse comunali mal si concilia con una rotta, una visione politica. La dimostrazione di una mancata autorevolezza nei confronti anche degli uffici comunali, messi alla berlina dell’opinione pubblica da parte di chi questa città invece dovrebbe condurla senza esitazioni, e non adagiarsi su inutili parole senza senso aventi come meta un tragico “e adesso che cosa facciamo?”

Se il decidere era visto come una grave colpa della precedente amministrazione, il non decidere, il non prendere posizione e non assumersi le proprie responsabilità lo è ancora di più. Per i prossimi anni s’intravede una navigazione a vista, un barcamenarsi, una lenta agonia amministrativa per la città, già iniziata a non più di un mese dall’insediamento. E se chi fosse convinto dell’abbattimento dei tigli chiedesse poi un ulteriore parere?».