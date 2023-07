JesiClean denuncia la “discarica di sigarette” all’ospedale - Password Magazine

JESI – «A seguito di una segnalazione di un’iscritta alla nostra associazione abbiamo provveduto subito a ripulire le varie vie di ingresso e uscita dell’ospedale Carlo Urbani, rimuovendo oltre 5mila mozziconi di sigaretta in soli 15 metri di parcheggio»: è quanto denuncia Giacomo Mosca, segretario dell’associazione ecologica JesiClean.

Nell’intervento di pulizia sono stati rimossi anche sigari, stecche del caffè, buste di filtri, mascherine, cartine, plastiche e altri rifiuti di vario genere. Nonostante l’impegno di JesiClean, l’associazione sottolinea la necessità di maggiori interventi di pulizia nell’intera area circostante l’ospedale e richiede di provvedere al posizionamento di nuovi cestini e posaceneri: «Ci spiace veramente tanto constatare l’assenza di posaceneri all’esterno del parcheggio e la presenza di cestini in postazioni non facilmente fruibili. Troviamo paradossale che nel luogo per eccellenza adibito alla nostra cura, alla prevenzione e alla salute pubblica, vi sia uno stato di degrado e di rifiuti in quantità industriale».

Non manca l’obiettivo, insito nelle finalità di JesiClean, di sensibilizzare la popolazione sull’abbandono di mozziconi e rifiuti e sulla responsabilità individuale nel tener puliti i luoghi cittadini. Come sostiene Giacomo Mosca: «Crediamo che il rispetto del verde pubblico, nonché dello spazio circostante l’ospedale, debba presentarsi in condizioni migliori rispetto a quelle attuali. Sappiamo benissimo che il lavoro non è semplice e che va svolta un’attenta sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, però crediamo anche sia compito della struttura farsene carico».

Come annotato dall’associazione, il mozzicone di sigaretta ha un tempo di decomposizione che va da 1 a 8 anni. Infatti, anche se tabacco e carta si dissolvono nell’arco di 3-4 mesi, il filtro tuttavia resiste agli enzimi dei batteri anche fino a 8 anni. JesiClean rivolge dunque un appello ad Asur Marche e si propone di monitorare lo sviluppo della situazione tenendo informati i cittadini sui nuovi sviluppi: «Ci rendiamo disponibili a confrontarci su modalità e metodi, nonché a organizzare azioni di sensibilizzazione nei confronti della popolazione, come stiamo facendo sin dalla nascita della nostra associazione. Ci auguriamo verranno ben presto prese delle decisioni fattuali».

A cura di Angela Anconetani Lioveri