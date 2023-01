Fidapa Jesi, tempo di bilanci - Password Magazine

JESI – A pochi giorni dal via del nuovo anno, la sezione jesina di Fidapa BPW Italy è alle prese con il bilancio delle attività svolte e con gli obiettivi per il 2023.

«Il 2022 è stato l’anno della ripartenza ufficiale, seppur graduale e attenta – fa sapere la presidente di Fidapa Jesi Catiuscia Ceccarelli -. Dopo la pandemia, in associazione abbiamo ritrovato la piacevolezza dello stare insieme e in presenza».

La sezione è riuscita a proseguire i lavori nonostante gli stop imposti dall’emergenza sanitaria grazie anche alla possibilità di svolgere incontri online: “Il Covid non ha mai del tutto allentato la sua presa ma con le dovute accortezze abbiamo organizzato eventi sul territorio di grande interesse, affrontando temi topici della storia Fidapa”.

Recenti le iniziative organizzate per il 25 Novembre per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e per il Natale: «Con “Anche No!” – precisa la presidente – abbiamo proposto una due giorni molto efficace con la quale siamo entrate senza filtri nel cuore del problema per raccontare il dramma del femminicidio. In occasione delle Festività, invece, ci siamo rivolte anche ai bambini e alle bambine con una divertente Caccia al tesoro e una filastrocca, attività ludiche e ricreative con la funzione di educare le ultime generazioni ai Diritti contenuti nella Nuova Carta dei Diritti della Bambina”.

Non sono mancate le iniziative di solidarietà e legate a valori sani: «Ci siamo adoperate per regalare un sorriso a molti bambini e bambine ucraini e alle loro mamme, arrivate in Italia e nelle nostre zone in fuga dalla guerra scoppiata lo scorso febbraio – spiega Ceccarelli – Quest’anno, per volere della nostra Presidente Nazionale Fiammetta Perrone, Fidapa ha affrontato anche il tema della Legalità, in occasione dei trent’anni dalle stragi di Capaci e di Via D’Amelio. A Jesi, la nostra associazione ha avuto ospite la testimone di giustizia Piera Aiello, esempio al femminile di giustizia e coraggio. Un incontro che ci rimarrà nel cuore».