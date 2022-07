FALCONARA MARITTIMA – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi alle ore 20 circa, in via Aeroporto a Falconara Marittima, per un incendio di vegetazione che ha coinvolto anche alcune baracche presenti nella zona. La squadra VVF sul posto con autobotti e mezzi 4×4 ha spento l’incendio e sono tutt’ora in corso le operazioni di bonifica dell’aera percorsa dalle fiamme. Non si segnalano persone coinvolte.