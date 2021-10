Jesi, taglio del nastro per il concept store Miriam Montemarani | Password Magazine

JESI – Inaugurato questa mattina il concept store Miriam Montemarani.

«Vorrei che tutti coloro che entreranno nel mio spazio si sentissero a casa», le prime parole di Miriam Montemarani.

Hanno preso parte alla cerimonia del taglio del nastro il sindaco del Comune di Jesi Massimo Bacci e l’assessore al commercio Ugo Coltorti.

Il concept store, a Jesi, si affaccia in Piazza della Repubblica e come primo giorno di apertura è stata scelta la domenica «perché è il giorno di festa per eccellenza, in cui si torna a casa, si sta insieme e si condivide lo star bene – ha detto Miriam Montemarani – Non vedevo l’ora di far respirare l’atmosfera che abbiamo ricercato, un luogo in un cui entrare senza un dovere ma che lascia la voglia di restare, di ricercare, di innamorarsi, di tornare».

Quattro gli habitat da esplorare: fiori (mazzi, composizioni e scenografie), design (tavola, decori, arredi, lista nozze), cibo (con enoteca e prodotti gourmet di noti chef e pasticceri), eventi (organizzazione e allestimenti). «Perché un fiore può essere indelebile se racconta. Perché un piatto può rappresentare una vita se sorprende. Perché un gusto può muovere ideali se ha la forza di un viaggio. Perché un evento può far innamorare le stagioni se orbita tra cuore, sensi e intelletto», l’indole del progetto di Miriam Montemarani.

Il concept store Miriam Montemarani sarà aperto sette giorni su sette, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.30.

Miriam Montemarani, classe 1986, laurea magistrale in Architettura conseguita nel 2014 nell’ateneo ascolano di Unicam. Dopo aver iniziato a lavorare in studi di Architettura ha incentrato la sua formazione e il suo lavoro nell’ambito della progettazione e come event designer ha curato eventi nel centro Italia per clienti italiani ed esteri, privati ed aziendali. Dal 2020 il suo laboratorio è stato Palazzo Grizi facendola conoscere come flower designer grazie ai suoi mazzi raccontati: composizioni floreali personalizzate e accompagnate da emozionanti testi inediti di Miriam Montemarani.