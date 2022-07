Jesiamo: «Maggioranza blocca l’avvio comitati di quartiere: uno stop alla partecipazione» - Password Magazine

JESI – «Dovevano vedere la luce a settembre di questo anno i Comitati di Quartiere, finalizzati a promuovere la partecipazione dei cittadini nei rapporti con l’amministrazione; purtroppo la nuova coalizione a governo della città ha ritenuto invece di stopparli». Lo sostiene in una nota il gruppo politico, all’opposizione, Jesiamo: «Il motivo non è dato saperlo, non lo dice la pratica che verrà discussa nel Consiglio comunale di giovedì 28, ne è riuscita a spiegarlo in Commissione la neo assessora alla partecipazione Mammoli in palese difficoltà su un argomento di sua diretta competenza. Né ci sono state indicate le tempistiche con cui la maggioranza intende modificare i comitati.

A sostegno dell’Assessore, la Consigliera Santarelli, anch’essa, a nostro parere, poco puntuale nell’argomentare in merito a tempi e motivi della sospensione, ma molto scafata nel polemizzare con la precedente amministrazione, nonostante sia oggi al governo con il PD e sia chiamata ad amministrare, dando risposte, tanto alla minoranza, quanto ai cittadini, essendo la tematica della promozione della partecipazione di interesse generale.

Dunque, primo atto della nuova amministrazione Fiordelmondo: stop ai comitati di quartiere e rinviata a chissà quando la partecipazione dei cittadini.

Va aggiunto, inoltre, che nessun confronto e nessun avviso è stato promosso in favore dei Comitati esistenti, come pubblicati nel sito dell’ente, della cui collaborazione si è sempre avvalsa l’amministrazione comunale; decisione ideologica, pregiudiziale e d’imperio, dunque, in nome di quella tanto decantata partecipazione che avrebbe dovuto vedere riunioni, assemblee e consultazioni popolari a far da contorno a qualsiasi decisione della maggioranza.

Chi governa si sta accorgendo che un conto è far polemica, più duro costruire e argomentare le proprie decisioni, ad oggi, indefinite e prive di giustificazioni.

In Consiglio sarà nostro compito difendere le istanze di partecipazione di coloro che attendevano l’avvio dei Comitati di Quartiere già dal prossimo settembre e che, purtroppo, dovranno attendere che chi amministra inizi a capire come muoversi e a mettere d’accordo tutte le mille anime della maggioranza».