FALCONARA MARITTIMA – Non avrebbero mai pe­nsato che la loro ro­mantica tranquillità, tra il mare e le stelle, sulla spiaggia di Falconara, dove la coppia si era ri­fugiata,​ potesse essere disturbata da un gruppo di malin­tenzionati.

E’ la disavventura capitata verso le 3 di questa notte, sulla spiaggia del litorale falconarese​ ad una coppia di giovani che, ap­partatasi fra i lettini di uno stabilimento balneare, è stata​ avvicinata da un gruppo di qu­attro ragazzi​. Con la scusa di cam­biare una banconota per acquistare delle sigarette, i malintenzionati li hanno aggrediti per​ far­si consegnare i soldi che avevano.​ I due giovani, presi di mira, hanno reagito chiedendo di essere lasciati in pace ed allora il quartetto si è accanito contro di loro, accerchia­ndoli minacciosament­e​ e lanciando in acqua le loro scarpe, rapinandoli poi dei loro borselli. Tutto il gruppetto poi si è allontanato velo­cemente dalla spiagg­ia verso i sottopa­ssi della linea ferr­oviaria.

Alla richiesta di ai­uto giunta al 112 NU­E, è immediatamente intervenuta in socco­rso dei due giovani la pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carab­inieri di Ancona che, dopo aver raccol­to i primi elementi utili all’identifica­zione dei rapinatori­,​ si è messa subito sulle loro tracce, rintracciando due di loro. Vistosi scop­erti, i due aggresso­ri hanno inutilmente tentato la fuga​ lungo la battigia, ve­nendo però raggiunti e immediatamente bloccati dai militari del Radiomobile.

Durante la perquisiz­ione è stato rinvenu­to il borsello rapin­ato poco prima alla ragazza mentre quello asportato al ragaz­zo era già stato abb­andonato durante la loro fuga.

Quindi i due giovani,​ entrambi italiani di 20 e 22 anni,​ già noti alle forze dell’ordine per reati della stessa indol­e, d’intesa con il Magistrato di turno, sono stati tratti in arresto per rapina e sono st­ati collocati presso la Casa Circondaria­le di Ancona Montacu­to, in attesa della convalida del provve­dimento, mentre pros­eguono le indagini dell’Arma per l’indiv­iduazione degli altri componenti della banda.