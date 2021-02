Lavori Pubblici a Belvedere Ostrense, al via una serie di interventi | Password Magazine

BELVEDERE OSTRENSE – Soddisfazione a Belvedere Ostrense per l’amministrazione comunale, in particolare per l’assessore ai lavori pubblici Luca Baldi che in una nota stampa ci parla dei prossimi interventi previsti nel comune.

Così l’Assessore: “Dal punto di vista dei lavori pubblici, a Belvedere Ostrense, il 2021 si apre con una serie di piccoli interventi volti alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e alla risoluzione di problemi che persistono da tempo.

60.774,41 euro è l’importo complessivo degli interventi affidati, una cifra apparentemente bassa che risulta invece significativa per il bilancio di un piccolo Comune come il nostro.

Sin da subito ringrazio la Responsabile del nostro Ufficio Tecnico Emanuela Gianangeli e la Responsabile del nostro Ufficio Ragioneria Loredana Gasparrini per il volume di pratiche redatte e validate.

L’intervento economicamente più rilevante riguarda la riqualificazione dei colombari al civico cimitero per un importo di € 18.300 al quale seguono:

Rifacimento tetto ultimo blocco dei colombari e sistemazione del bagno al civico cimitero € 5.428

Acquisto e sostituzione del generatore di aria calda presso il bocciodromo € 8.872,42

Realizzazione impianto di videosorveglianza presso la Caserma dei Carabinieri € 5.674,51

Lavori al tratto di fognatura bianca in via Mazzini € 8.312,68

Asfaltatura tratto di via Bisulchi (fino all’intersezione con via Maiolatesi), tratto di via Ronzano e tratto di via Butano per complessivi € 5.600 (i lavori inizieranno non appena le temperature lo consentiranno)

Acquisto materiale inerte stabilizzato per i lavori di sistemazione delle strade vicinali € 3.586,80

Inoltre, è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto esecutivo relativo al rifacimento del manto stradale di via Puzzo, via Monteplano e via Euro Tarsilli per € 5.000, che è un ulteriore progetto utile alla richiesta di contributi e/o alla partecipazione ad eventuali bandi di finanziamento”.

Luca Baldi

Assessore Lavori Pubblici, Turismo, Agricoltura