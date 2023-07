Riaperto il cavalcavia, ora il cantiere si sposta sopra il ponte - Password Magazine

JESI – Riaperto il traffico in Viale della Vittoria con la rimozione del cantiere sotto l’arcata principale del cavalcavia, i lavori proseguiranno ora a ritmo serrato sopra il ponte per arrivare presto al loro definitivo completamento. Gli interventi riguardano in questa fase la realizzazione dei getti in calcestuzzo e la posa in opera di guaine, entrambe propedeutiche alle finiture di pavimentazione. In ragione di ciò, da martedì prossimo e per circa due settimane, sarà necessariamente chiuso il passaggio pedonale sopra il cavalcavia. Per raggiungere il centro da Via Gramsci e viceversa, pertanto, i pedoni potranno utilizzare la scalinata di Viale della Vittoria.