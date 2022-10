Maiolati Spontini, Consoli dopo le dimissioni dei consiglieri: «Episodio becero». - Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI- «Episodio becero di una politica scorretta, distante dai cittadini e segno inequivocabile di mancanza di rispetto per gli elettori. Indice di immaturità politica e mancato senso di rispetto istituzionale. Tanto più grave se rapportato al fatto che diversi consiglieri dimissionari hanno ricoperto nel passato incarichi istituzionali».

Interviene e non lo fa certo in maniera morbida, l’ormai ex sindaco di Maiolati Spontini, Tiziano Consoli sollevato dall’incarico insieme a tutta la sua giunta e al consiglio comunale, dopo le dimissioni di 7 consiglieri, tre appartenenti alla stessa maggioranza ed esponenti della Lega Alessandro Amadio, Giordano Spugni e Marco Santarelli e i quattro consiglieri di minoranza Silvia Badiali e Irene Bini per Percorso Civico, Leonardo Guerro e Giancarlo Focante per il M5S.

«Di certo, da parte mia non è mancato mai l’ascolto a tutti, soprattutto ai consiglieri della Lega dimissionari che hanno avuto da me deleghe rimaste per anni ferme o rinunziate ed hanno partecipato frequentemente alla Giunta aperta.

Ad ogni modo di una cosa sono estremamente convinto, mai accetterò è la politica del “poltronismo”, di chi vuole attribuirsi le medaglie o peggio ancora di chi fa politica autoreferenziale denigrando l’avversario e propinando la propria verità assoluta come strumento di accusa per l’avversario.

La politica che ho sempre interpretato in molti anni da Sindaco è quella che crede nella compiuta democrazia, costituzionale e pluralistica, nel rispetto del rappresentare tutti, nella volontà del dare agli altri e di scegliere con il metodo della meritocrazia, nella dignità di ascoltare, capire ed agire».

Da qui l’ex sindaco, da tre anni alla guida del Comune spontiniano dopo 15 anni di amministrazione a Poggio San Marcello, sottolinea il suo dispiacere per il momento storico in cui avviene questa crisi, con molti obiettivi ancora da raggiungere e risultati da ottenere e con difficoltà economiche e sociali non indifferente, che inevitabilmente ricadono anche sugli enti locali.

«Ma al di là delle diverse letture che ognuno può dare alle scelte, mi rammarica molto che l’irresponsabilità dei consiglieri dimissionari si sia concretizzata in un fase a dir poco difficile e complessa..2 anni e mezzo di pandemia, una guerra in corso, la crisi finanziaria, il caro bollette ed in ultimo l’alluvione…»

Poi Consoli, snocciola uno ad uno i vari dossier su cui lui e la sua squadra stavano lavorando e sui quali probabilmente cadrà un velo, in attesa che una nuova giunta politica, tra circa 10 mesi decida sul da farsi.

“Eravamo alle prese con delle scelte importanti che stavamo prendendo sulla razionalizzazione delle spese per l’aumento delle utenze pubbliche, per gestire l’alluvione, per programmare i lavori dei bandi del PNRR e di quello finanziato con 6.000.000 di Euro per il recupero delle vecchie scuole e dell’ex area di via Torrette.

Non posso non citare i numerosi bandi a cui abbiamo partecipato (PINQUA 2, Bando per la messa in sicurezza delle strade, il bando per il dissesto idrogeologico finanziato ad oggi per le progettazioni, quello per il nuovo sistema di raccolta con le isole ecologiche informatizzate, quello per entrare nell’albo Borghi della Regione Marche propedeutico ai finanziamenti, quello del GAL per il rifacimento dell’acustica del Teatro di Maiolati Spontini ultimamente finanziato per quasi 50.000,00 Euro dalla Regione Marche).

Non posso non citare il costituendo Distretto Culturale con altri 7 Comuni volto ad esportare le modalità operative ed esperienziali della Biblioteca di Moie, le programmazioni Spontiniane che stavamo organizzando con la Regione e la Fondazione Pergolesi Spontini verso il 2024, la digitalizzazione dell’archivio storico del Museo Spontini , l’inserimento della ristrutturazione sismica dell’ex Casa Natale di Gaspare Spontini, avallata dal Commissario al Sisma, ed in fase di valutazione dalla Regione Marche nel piano pluriennale, del progetto MASPO territorio in musica come elemento qualificante il futuro del Comune di Maiolati Spontini, il rifacimento dell’ex area Elce Fabbretti di Maiolati».

Ora i ringraziamenti a chi ha dimostrato la propria vicinanza in questi giorni e a chi ha collaborato, indipendentemente dall’ideologia politica, con l’amministrazione comunale uscente.

«Ciò che mi spinge a comunicare questo sono le centinaia e centinaia di attestazioni di stima e solidarietà che ho ricevuto in questi giorni, sia di comuni cittadini che mi hanno chiamato o contattato direttamente, sia da molti Sindaci della Provincia che da diversi rappresentanti delle istituzioni locali regionali e nazionali.

Segno che il Comune di Maiolati Spontini si è aperto al territorio in maniera costruttiva ed operativa.

Quindi voglio ringraziare davvero tutti Voi, la Giunta che ho presieduto, gli uffici Comunali per il loro incessante e prezioso lavoro, i consiglieri che hanno lavorato operosamente e con senso istituzionale, tutti i cittadini che ci hanno sostenuto ed anche quelli che non lo hanno fatto ma ci hanno dato modo di crescere anche con la critica (tal volte posso dire ingiusta ma sempre accettata) e tante ma tante persone che hanno apprezzato il lavoro fatto».

Particolare attenzione e ringraziamento, Consoli, rivolge ad Andrea Carnevali, presidente della provincia di Ancona. «Voglio ringraziare il Presidente della Provincia di Ancona Carnevali con il quale abbiamo costruito una bella sinergia e tutti i Consiglieri Provinciali.

Essendo Presidente della V Commissione Bilancio della Provincia di Ancona ho sempre proposto l’approvazione unanime del Bilancio Provinciale e al di la delle diverse posizioni politiche in campo, abbiamo sempre trovato una sintesi costruttiva votando tutti all’unanimità.

Pochi giorni fa mi ha chiamato dandomi la lieta notizia del completamento dei lavori sulla Boccolina tra il 2023/2024».

Infine la chiusura che, citando Orazio, lascia aperto il giudizio sul suo operato e su questa manovra politica a chi verrà.

«Questa credo sia la vera politica…ascoltare, comprendere e costruire insieme. Non posso invece condividere l’idea di chi oggi fa sciacallaggio politico ed appare soddisfatto di quanto accaduto, o peggio ancora di chi ridente si atteggia compiaciuto per le vie del Paese valorizzando l’impavida manovra fatta dai 7 consiglieri.

Ma su questo come diceva Orazio “posteritas iudicabit” (ai posteri l’ardua sentenza)».