Passante osserva incidente lungo la strada e viene investito: finisce anche lui in ospedale - Password Magazine

MONSANO – Si ferma ad osservare le operazioni di soccorso durante un incidente e viene investito. E’ successo questa mattina, intorno alle 11.30, a Monsano: secondo una prima ricostruzione, un veicolo su cui viaggiava una donna, per cause in corso di accertamento si è ribaltata su in fianco lungo una curva di via Santa Maria, finendo sulla corsia opposta della strada. La conducente, rimasta ferita, è stata soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti con automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Un passante, forse incuriosito dalle operazioni in corso, mentre stazionava in prossimità dell’incidente è stato a sua volta travolto da un secondo veicolo che transitava lungo la via. Così c’è stato bisogno dell’intervento di una seconda ambulanza: attivata la Croce Gialla di Morro d’Alba, i sanitari si sono occupati anche del secondo ferito, trasportato al Pronto soccorso di Jesi con un codice di media gravità. Codice giallo anche per la conducente ribaltata, trasportata dalla Croce Verde di Jesi in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e Polizia locale.