Maiolati, Tiziano Consoli candidato sindaco con Insieme per i Cittadini - Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – “Ripartiamo con una squadra rinnovata, giovane e competente per riprendere il percorso ingiustamente interrotto con uno sguardo indipendente che guarda al futuro della comunità, nell’interesse dei cittadini”. E’ questo il messaggio lanciato dall’ex sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli, ieri giovedi 20 aprile, nel corso dell’apertura della campagna elettorale di Insieme per i Cittadini alla Biblioteca La Fornace di Moie, in vista delle elezioni del 14-15 maggio, in cui l’avvocato 47 enne sfiderà, alla ricerca del secondo mandato, l’ex consigliere comunale Leonardo Guerro, appoggiato dalla lista Unione Progressista che comprende Pd, Movimento 5 stelle ed Alleanza Verdi e Sinistra.

Consoli si ricandida dopo quanto accaduto in autunno con lo scioglimento del consiglio comunale causato dalle dimissioni congiunte dei consiglieri di maggioranza in quota Lega e di tutta la minoranza, che ha portato al commissariamento dell’Ente: e si ricandida con una squadra con nove candidati nuovi al mondo della politica, provenienti dall’associazionismo, dalle professioni, dal sociale e che ieri hanno avuto per la prima volta la possibilità di presentarsi alla cittadinanza con le loro competenze e professionalità.

Molti i temi all’ordine del giorno ed inseriti all’interno del programma che verrà presentato in varie occasioni alla cittadinanza: dalla casa delle associazioni, alla raccolta differenziata digitale; dalle politiche giovanili alla società unica tra Cis e Sogenus passando per famiglie, viabilità, urbanistica, cultura, commercio, salute, disabilità.

Una squadra, a detta dell’ex Sindaco, unita non da ideologie partitiche ma dalla voglia di fare per il bene della comunità.

“Non abbiamo chiesto opinioni partitiche od indirizzi politici, abbiamo chiesto solo la disponibilità a metterci la faccia, ad impegnarsi al massimo per il territorio.- spiega Consoli, per tre mandati consecutivi sindaco di Poggio San Marcello prima di ricoprire la carica di primo cittadino a Maiolati Spontini.

Ho visto in questi ragazzi, giovani e dinamici ma estremamente preparati una grande volontà di spendersi per questo progetto e ho detto se ci sono loro ci devo essere anche io, nonostante avessi vissuto una fase intensa di riflessione e non fossi propriamente convinto di ripresentarmi.

Ha prevalso però la mia abitudine e predisposizione a non lasciare le cose a metà: è stato avviato un bel percorso, abbiamo creato un bel gruppo e questo deve essere valorizzato perché l’interesse dei cittadini e il bene comune deve prevaricare rispetto a polemiche sterili ad attacchi personali che lasciano il tempo che trovano.

Le offese e le false dicerie che verranno dette nei nostri confronti non ci fanno male ma ci rafforzano perché ci dimostrano che siamo sulla giusta strada: se infatti ci attaccano dicendo che siamo fascisti evidentemente è perché non hanno argomenti tali da poterci contrastare e sanno che sarà difficile spiegare ai loro elettori i motivi di un’alleanza estremamente contraddittoria e ricca di incongruenze interne.”