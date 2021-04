CRI Jesi, consegnate colombe e frutta in dono ai sanitari | Password Magazine

JESI – Colombe e monoporzioni di macedonie per addolcire la Pasquetta del personale sanitario dell’ospedale Carlo Urbani, grazie al comitato locale di Croce Rossa Jesi e a Il Frutteto.

La donazione è avvenuta questa mattina nel piazzale esterno del nosocomio cittadino. I volontari hanno consegnato circa 180 macedonie di frutta e una quindicina di colombe offerte da Il Frutteto alla dott.ssa Sonia Bacelli, direttore del presidio ospedaliero, e al dottor Mario Caroli, primario del Pronto soccorso, entrambi soci onorari Croce Rossa.

«Siamo grati al personale sanitario per il loro lavoro nella lotta alla pandemia – sono le parole del presidente della Croce Rossa di Jesi Francesco Bravi -. A fine covid, ci sarà modo di ritrovarsi e festeggiare insieme la fine della pandemia e ringraziare tutti per gli sforzi fatti in questi mesi difficili».

Al dottor Caroli e alla dott.ssa Bacelli sono stati consegnati inoltre anche omaggi dalla Croce Rossa in quanto nuovi soci onorari del comitato jesino.