Maloo Nu-jazz trio al teatro Cocuje - Password Magazine

JESI – Quando il jazz incontra la musica elettronica, si ottengono esiti inediti e sonorità suggestive. È così che nel 2015 è nata la band marchigiana dei “Maloo“, trio jesino che si esibirà domenica 4 dicembre alle ore 18 presso il teatro Cocuje di Jesi, presentando il nuovo album “Fuzzland”.

“Un concerto, ma anche l’occasione per promuovere la musica inedita di qualità” dicono i Maloo, band sorta dall’unione di musicisti dai background differenti, i cui percorsi tematici minimali sono legati insieme da coinvolgenti esiti groove. “Il risultato è una miscela di jazz, rock, elettronica e minimalismo, il Nu jazz“.

Dopo aver suonato in molti festival italiani, ​il trio, composto da Carlo Bolognini (basso), Valeriano Ulissi (chitarra elettronica e music programming) e Giovanni Zannini (batteria ed elettronica), torna nella città da cui tutto è nato per presentare​ “Fuzzland“, nuovo progetto discografico prodotto nella collana Controvento dell’etichetta Dodicilune Edizioni Discografiche e Musicali, distribuito in Italia e all’estero da IRD e online da Believe.

“Una miscela di jazz , prog, minimalismo ed elettronica” annota la casa discografica. “Nel disco il trio marchigiano propone nove composizioni originali firmate da Valeriano Ulissi e una sorprendente cover di In Bloom dei Nirvana“.

Per informazioni sul concerto di domenica 4, rivolgersi al numero 335412558 o consultare le pagine social e il sito del teatro Cocuje di Jesi. Lo spettacolo ha il costo di 5 euro. Di seguito il link al video ufficiale del brano “Five” della band jesina: https://youtu.be/5ujsgkduOyE.

A cura di Angela Anconetani Lioveri