JESI – Soccorsi in azione ieri sera al Luna Park di Jesi. Sono stati attimi di paura intorno alle 23.40 per una minorenne che all’improvviso prima di salire su una delle giostre si è sentita poco bene, colta probabilmente da crisi epilettiche. Sul posto il 118 con i soccorritori della Croce Verde di Jesi: la ragazza è stata caricata a bordo dell’ambulanza e trasportata al Pronto soccorso di Jesi per accertamenti pediatrici.