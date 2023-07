Maltempo, alberi e piante caduti sulla sede stradale: numerosi gli interventi - Password Magazine

I vigili del fuoco stanno intervenendo per l’ondata di maltempo che ha interessato la regione Marche. Alle ore 19 sono stati effettuati 40 interventi; le province maggiormente interessate sono Ancona con 22 interventi e Pesaro Urbino con 11 interventi effettuati. Le chiamate sono state soprattutto per alberi e rami caduti sulla sede stradale e locali seminterrati allagati.

Al momento non sono segnalate particolari criticità.

Nella foto un platano che ostruisce completamente via Marche a Monsano. A Jesi, in via Clementina, zona Coppetella, questo pomeriggio una pianta è caduta su un furgone: sul posto i vigili del fuoco e il personale sanitario della Croce Verde di Jesi, intervenuto con un’ambulanza. Illeso il conducente del mezzo che ha rifiutato il trasporto in ospedale.