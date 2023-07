«Quel che resta della Cima, storie di pareti e montagne, quasi grandi come l’amicizia» - Password Magazine

JESI – Il Club Alpino Italiano Sezione di Jesi e il Gruppo “Il Chiodo nella Roccia” organizzano, con il patrocinio del Comune di Jesi e del Gruppo Regionale Cai Marche, per il 7 luglio 2023 una serata (Jesi Estate 2023) in cui saranno ospiti Samuele Mazzolini e Francesco Piacenza (Accademici del CAAI), il titolo “Quel che resta della Cima – Storie di pareti e montagne, quasi grandi come l’amicizia”.

Il tema della serata:

«La storia dell’amicizia tra Samuele e Francesco ha inizio nel 2008. In quel periodo Samuele è già uno dei più forti alpinisti del centro Italia mentre Francesco è ancora all’inizio della sua crescita. Samuele ha già all’attivo un’infinità di vie in Dolomiti e ad Arco di Trento mentre Francesco è cresciuto con Francesco Burattini nelle Alpi Centrali e poi in Dolomiti. Dopo aver ripetuto l’anno precedente la “Marsili-Panza” sulla nord del Camicia con Cristiano, Samuele chiede a Francesco se aveva voglia di accompagnarli ad aprire una nuova via sulla nord del Camicia, l’Eiger degli Appennini, una montagna temuta da chiunque. Francesco stramotivato dalla cordata e dal progetto, accetta incoscientemente senza dire nulla. Tutto va alla grande e nasce da lì una grande amicizia. Partire con emozioni forti che ti solcano cuore ed anima lascia al futuro solo caramelle da scartare e, anno dopo anno i due girano le più importanti pareti che hanno segnato la storia dell’alpinismo. Il loro alpinismo è leggero, sorridente, armonico, e molto rock. Prima Samuele e poi Francesco diventano Accademici del CAAI. La loro amicizia e la loro voglia di esplorare li portano ad aprire nuovi itinerari nel centro Italia, sempre nel rispetto dell’etica di un alpinismo puro e onesto».