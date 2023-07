Festa al campo da rugby, ripartire dopo l’alluvione - Password Magazine

JESI – Tornare in campo dopo l’alluvione, farlo con la solidarietà della cittadinanza, è quello che si propone la società Rugby Jesi 70, organizzando una grande festa per ripartire. Appuntamento per mercoledì 12 luglio presso l’impianto sportivo di via Mazzangrugno, invaso, il 16 maggio scorso, da acqua e fango.

I danni del maltempo ammontano attorno ai 90mila euro (ne abbiamo parlato qui): vanno rifatti i campi in erba da rugby e calcetto, le pompe, la palestra, gli spogliatoi e, oltre a ripitturare, si devono anticipare gli interventi sul fosso, per poi pensare strategicamente, insieme al consorzio di bonifica, a una deviazione che permetta di evitare altri danni futuri. Per la ricostruzione non sono previsti fondi statali, in quanto non sussiste lo stato d’emergenza (dichiarato invece per la regione Emilia Romagna e la provincia di Pesaro).

“Abbiamo portato via 42 camion di fango da 6 metri cubi l’uno” riporta Luca Faccenda, presidente del Rugby Jesi ’70. “Ora l’erba è ricresciuta, ma sotto c’è uno strato di limo. Speriamo di concludere l’intervento per il 6 ottobre, in occasione della prima di campionato”. Fin dall’inizio sono state numerose le manifestazioni di sostegno, come ha evidenziato Faccenda: “La raccolta fondi ha raggiunto i 20mila euro, ci hanno sostenuto i club di rugby da tutt’Italia, diverse ditte hanno fatto lavori per noi e la BCC di Ostra Vetere ci ha destinato la metà dei fondi raccolti. Da questa solidarietà siamo usciti più carichi, con l’obiettivo di rifare il campo ancora più bello di prima”.

La proposta di una giornata a sostegno della ricostruzione è partita dall’organizzatore dell’evento Emanuel Pastina della Universal Events: “Il club Rugby Jesi 70 è sempre stato pronto a fare la propria parte per il territorio e per chi si è trovato in difficoltà. Questa serata è ciò a cui ho immediatamente pensato di fronte alla notizia dell’accaduto, per fronteggiare insieme i danni subìti. Spero nella partecipazione della popolazione, non solo jesina”.

La grande festa “Live” del rugby jesino aprirà mercoledì alle 18 con l’Open Day del rugby, quando verrà data la possibilità, a giovani e giovanissimi, di sperimentare lo sport dalla palla ovale. Dalle 19:30 aprirà il DJ set, prima con musica di accompagnamento alla cena, poi, dalle 21, con i live del gruppo musicale anconetano Via Verdi, del comico di Zelig Dado, volto noto di tv e web, e della band Gli amici dello zio Pecos. L’evento, condotto da Selena Abatelli, è a ingresso libero, ma è consigliata la consumazione a 5 euro, a sostegno dell’iniziativa di beneficenza. Ci saranno stand gastronomici ed è possibile cenare a menu fisso al costo di 18 euro. I proventi saranno tutti destinati alla ricostruzione.

Non è mancato il supporto del sindaco Lorenzo Fiordelmondo, che ha anche sottolineato, come membro del consiglio di amministrazione, il ruolo fattivo della Fondazione Vallesina Aiuta nella risistemazione degli impianti: “Un’altra occasione per ribadire che lo sport è un fattore caratterizzante della nostra città. Con orgoglio sostengo quest’evento del Rugby Jesi, società capace di reagire di fronte alla difficoltà e di attivare blocchi di cittadinanza”.

A cura di Angela Anconetani Lioveri