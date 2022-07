Maltempo, piante su auto in sosta lungo Costa del Montirozzo. Strada bloccata | Password Magazine

JESI – Alberi caduti in strada e sopra le auto in sosta, Costa del Montirozzo è attualmente interdetta al traffico per i danni causati dal maltempo. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi per la rimozione delle piante.

Le violente piogge che intorno alle 21.30 di stasera si sono abbattute sulla città, con grandinate e forti raffiche di vento, hanno causato caduta di rami e allagamenti anche lungo viale della Vittoria, con danni ad auto, negozi e arredi urbani.

In via Nazario Sauro, il forte vento ha divelto un’ isola ecologica e creato danni a negozi. In via Pergolesi, ha provocato la caduta di una persiana dalla finestra di un palazzo storico.

Non è difficile trovare, girando per il centro storico, cumuli di grandine, come quello che si trova nelle adiacenze dei giardini Sacchi e Vanzetti.

Proseguendo fuori porta Bersaglieri, subito si notano piante cadute e rami spezzati nello spazio lasciato vuoto dalla statua di Federico II.

Lungo Costa del Montirozzo, diverse le auto danneggiate o ricoperte dalle piante cadute a causa del maltempo.

Allagamenti sono stati segnalati anche all’ospedale Carlo Urbani di Jesi, danni sarebbero stati riscontrati anche a un controsoffitto della Casa di Riposo. Al momento, per fortuna, non si segnalano feriti.

Dal Comune di Jesi: «Vigili del fuoco e tecnici del Comune sono al lavoro per liberare le strade da alberi o rami caduti e mettere in sicurezza edifici che hanno subito danni. Al tempo stesso Jesiservizi è all’opera per raccogliere i contenitori di rifiuti spazzati via dal vento.