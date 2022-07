Sparisce dopo una cena in famiglia, ritrovato dai carabinieri | Password Magazine

ANCONA – Non si avevano più notizie di lui dalla tarda serata del 3 luglio ma, fortunatamente, la vicenda ha avuto un lieto finale: un 53enne anconetano, infatti, è stato rintracciato nel tardo pomeriggio di ieri nel Comune di Numana, all’esito di una lunga e complessa attività di ricerca svolta in piena sinergia dai militari delle Compagnie Carabinieri di Ancona e di Osimo.

Sono state giornate di angoscia per i suoi familiari: domenica scorsa l’uomo, dopo essere stato a cena dai suoi genitori, era salito a bordo della propria autovettura ed aveva fatto perdere le proprie tracce, improvvisamente.

I suoi familiari hanno temuto il peggio quando si sono resi conto che l’indomani non si era presentato nemmeno sul luogo di lavoro: hanno così tentato di contattarlo telefonicamente, dapprima non ricevendo risposta, poi non riuscendovi più, dal momento che lo smartphone risultava spento.

Nella mattinata di ieri hanno così deciso di denunciare l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Ancona Principale: sono state immediatamente avviate le ricerche e, parallelamente, sono stati svolti tutti gli accertamenti tecnici possibili per tentare di localizzare il 53enne, che sembrava ormai essere svanito nel nulla.

Il massiccio sforzo degli uomini dell’Arma è stato tuttavia ripagato: poco prima delle 20, infatti, una pattuglia della Stazione di Numana ha notato la macchina del 53enne, procedendo al controllo.

L’uomo, seppur scosso, è apparso in buone condizioni di salute ma si è deciso di affidarlo comunque alle cure di personale sanitario, anche nella considerazione del lungo periodo trascorso all’addiaccio.

Alla notizia del ritrovamento, i familiari hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo e “precipitarsi” sul posto per poter riabbracciare il proprio caro.