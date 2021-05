Moie, al 6001 il centro straordinario di vaccinazione per la Media Vallesina | Password Magazine

MOIE – Apre il 15 maggio il centro straordinario di vaccinazione per la media Vallesina nel centro comunale 6001 di via Carducci a Moie.

Le vaccinazioni saranno effettuate Il sabato dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15 alle 19 dall’equipe territoriale (E.T.) dei medici di famiglia della Media Vallesina.

Da lunedì 10 maggio potranno prenotarsi gli aventi diritto, secondo il piano nazionale di vaccinazione e che non si sono prenotati con altre modalità.

Si possono prenotare le persone residenti nei comuni di Castelbellino, Castelplanio, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Monte Roberto, Poggio San Marcello e Rosora.

Numeri telefonici per le prenotazioni:

0731 7075209 (martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 19) e 3783017986 (lunedì, martedì e mercoledì dalle 9 alle 11)

Sarà richiesto di fornire nome, cognome, medico curante, data di nascita, comune di residenza e contatto telefonico per essere richiamati e fornire l’appuntamento.

Al momento della vaccinazione sarà necessario portare con sé le schede A-B-C-D compilate con i dati personali e firmate. Le schede sono disponibili nei siti internet dei comuni o della regione Marche.

Il centro è allestito dai comuni di Castelbellino, Monte Roberto, Maiolati Spontini, Castelplanio, Poggio San Marcello, Montecarotto, Rosora e Mergo che afferiscono al distretto sanitario di Moie in collaborazione con la Protezione civile dei comuni, la Croce Rossa Italiana, comitato di Castelplanio e la Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni della Media Vallesina.

Il centro straordinario di vaccinazione a Moie, autorizzato dall’Asur Area Vasta 2, ha l’obiettivo di contribuire al potenziamento della rete vaccinale come indicato nel Piano vaccinale del Commissario straordinario per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale (del 13 marzo 2021).