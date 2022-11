Moie, al via il 2° Corso di tecnica Presepistica - Password Magazine

MOIE – Il 15 novembre inizierà il 2° Corso di tecnica Presepistica tenuto dai relatori Massimiliano Montironi e da Andrea Marri. Il corso denominato “Il Piacere di Fare” organizzato in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria delle Moje, si terrà presso i rinnovati locali della Chiesa Cristo Redentore e avrà una durata di quattro incontri: il 15-18-22-29 novembre a partire dalle ore 21:00. I Mastri Presepai moiaroli dopo aver dato nel 1° corso ai neofiti i primi rudimenti dell’arte presepiale, intendono coinvolgere i discenti con nuove tematiche. Nella prima lezione di martedì 15 novembre dopo aver trattato anche dei lineamenti teorici, dimostreranno ai presenti come lavorare il Polistirolo e il polistirene; nella seconda invece di venerdì 18 novembre si parlerà di come usare il gesso e la scagliola. Il terzo incontro che si terrà martedì 22 novembre verterà su come pitturare, per concludersi martedì 29 novembre dove i relatori tratteranno la tematica di come creare piccoli particolari e rifiniture. Il corso vuole diffondere la tradizione del Presepio artistico in particolar modo tra le giovani generazioni. Per info e prenotazioni: Massimiliano Montironi 333-1167296 o Andrea Marri al 3332966529.