Moie, festa patronale: partecipate le visite guidate all’Abbazia di Santa Maria - Password Magazine

MOIE – L’imminente festività patronale dell’8 settembre, in onore della Madonna della Misericordia Patrona della cittadina, è stata occasione per due visite guidate gratuite dell’Abbazia Benedettina di Santa Maria. L’iniziativa, promossa dalla storica dell’Arte Martina Gambioli e dall’ appassionato di Storia Daniele Guerro, vede al centro l’abbazia presentata sia internamente che esternamente, mettendo in evidenza il grande patrimonio in essa conservato e la sua straordinaria modellatura architettonica. La prima visita guidata si è tenuta domenica 28 agosto la seconda sabato 3 settembre. Gli organisti Erasmo Conforti e Silvio Borocci hanno suonato delle melodie, tra queste anche l’inno patronale “O Madre di Misericordia” composto dal moiarolo Padre Armando Pierucci.

Le iniziative in rassegna per la Festa patronale proseguono oggi (5 settembre) alle ore 21 presso la Chiesa Santa Maria con l’incontro ‘La natività di Maria tra Sacra Scrittura, liturgia e arte: quattro chiacchiere alla bona”.

Il programma degli eventi sul sito delle Parrocchie di Maiolati Spontini.