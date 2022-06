Moie, furto in un negozio: due arresti e refurtiva recuperata | Password Magazine

MOIE – Continua l’attività di contrasto ai reati predatori da parte della Compagnia Carabinieri di Jesi che stanotte è riuscita ad arrestare due stranieri maggiorenni che avevano appena perpetrato un furto in un esercizio commerciale di Moie di Maiolati Spontini. I militari dell’Aliquota Radiomobili, avvisati dalla centrale operativa del furto in atto, si sono precipitati in direzione di Maiolati Spontini quando, quasi giunti al luogo segnalato, hanno intercettato il veicolo sospetto e lo hanno subito inseguito e bloccato. Tutta la refurtiva è stata recuperata.